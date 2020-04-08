ولاء الشريف بإطلالة كاجوال ورزان مغربي تقبل ابنها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة: ولاء الشريف نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. أسيل عمران نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس. نادر حمدي نشر الفنان نادر حمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له يعلن فيها انتظاره لفصل الصيف. أحمد مكي نشر الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يقوم بحلاقة شعره. رزان مغربي Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تقبل ابنها. ساندي نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها. أمل بو شوشة نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها. شيماء سيف نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تلتقط سيلفي الباروكة الصفراء التي ترتديها. دانييلا رحمة نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تستعرض من خلالها أناقتها.

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