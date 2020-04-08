محمد رمضان ساخرا: "السعادة لا تكمن في المال بل في الكثير منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمدر مضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له.
وعلق رمضان على الصورة: "السعادة لا تكمن في المال بل في الكثير منه، (ملحوظة) أنا بهزر والله، السعادة بجد في رضا ربنا والصحة والستر وحب الناس والكثير من المال برضه".
يُذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل "البرنس"، لعرضه في الموسم الرمضاني، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي.
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