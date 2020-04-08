أكرم حسني يهنيء جمهوره بليلة النصف من شعبان

نشر الفنان أكرم حسني تدوينة جديدة يهنيء جمهوره بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
وكتب أكرم: " كل سنة وإنتم طيبين وبخير بمناسبة ليلة النصف من شعبان وإن شاء الله ندخلشهر رمضان وكلنا بخير ".
ويشارك الفنان أكرم حسني في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "رجالة البيت" والذي تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمىوأكرم حسنى، بالإضافة إلى مشاركة ويزو وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.
في هذا السياق كشف أحمد فهمى وأكرم حسنى عن 5 بوسترات دعائية جديدة لمسلسلهما الكوميدى الجديد "رجالة البيت" والذى كان يحمل اسم "تيمون وبومبا" قبل تغييره، المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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