تراند اليوم : هيفاء وهبي تستأنف تصوير مسلسلها الجديد «أسود فاتح»

تستأنف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مسلسلها الجديد «أسود فاتح»، الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد إجازة قصيرة بناء على قرار النقابات الفنية في لبنان بإيقاف تصوير الأعمال الدرامية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أسود فاتح بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

يشار إلى أن هيفاء نفت مؤخرا الأخبار التي تم تداولها عن إصابتها بفيروس كورونا، واحتجازها في المستشفى لتلقي العلاج.

وكتبت هيفاء في تغريدة عبر موقع تويتر ساخرة من تلك الشائعات: “ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وإن الصحيفة محتارة إذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسن للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي أمها بتروح فيا وبركي أختها بيغط عقلبها بس أهم شي تكونوا ساهمتوا بشيء مفيد! شكرًا”.