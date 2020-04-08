تراند اليوم : تعليق مثير من كارمن سليمان علي خالد النبوي في صاحبة السعادة

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت كارمن على الصور قائلة : ” الفنان خالد النبوي حكي قصه حلوه قوي ، لو خيروك بين انك تعمل اللي يريحك ولا تعمل اللي بتحبه و قال انه كان بيعمل اللي بيحبه بس اكتشف ان ده مش دايما مريح فقرر يعمل اللي يريحه ، انتوا تختاروا اللي بتحبوه ولا اللي يريحكم؟”.

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: “في بعض الحالات لازم نعمل اللي بنحبه”.

وتابعت أخرى قائلة :” ما هو اللي بنحبه هو اللي بيريحنا “.

و يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان، كانت أغنية “بصاتك”، وحققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.