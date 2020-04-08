تراند اليوم : دعوة للبقاء في المنزل من ميرنا نور الدين .. شاهد

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت ميرنا في الصورة بإطلالة أنيقة ومميزة، وعلقت عليها قائلة “ابق في المنزل ابق بامان”، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها .

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية “حبيبتي من تخون” مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.