تراند اليوم : بطريقة ساخرة .. شيماء سيف تبهر متابيعيها بلوك مايا دياب – صورة

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها بصوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت شيماء بشهر اصفر و علقت على الصوره قائلة :” ده لوك اعلان فودافون و شعري لسه اسود دي بروكه “

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :” انتي حلوه في كل حالاتك يا شيمو “.

وتابعت أخرى قائلة :” سكر و الله ولا مايا دياب “.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.