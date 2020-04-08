تراند اليوم : بطريقة ساخرة .. شيماء سيف تبهر متابيعيها بلوك مايا دياب – صورة

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها بصوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت شيماء بشهر اصفر و علقت على الصوره قائلة :” ده لوك اعلان فودافون و شعري لسه اسود دي بروكه “
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :” انتي حلوه في كل حالاتك يا شيمو “.
وتابعت أخرى قائلة :” سكر و الله ولا مايا دياب “.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى محمد علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف فكري، إنتاج ممدوح شاهين.