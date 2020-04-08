تراند اليوم : الفنانة “بسمة” تدعو معجبيها لمتابعة حفل مناجاة ليلة النصف من شعبان لمحمد ثروت

٦من خلال صفحتها على الانستجرام

الفنانة “بسمة”

تدعو معجبيها لمتابعة حفل مناجاة ليلة النصف من شعبان لمحمد ثروت

دعت النجمة السينمائية بسمة، من خلال صفحتها الرسمية على الانستجرام معجبيها لمتابعة حفل “مناجاة” ليلة النصف من شعبان للفنان محمد ثروت. وقد لاقا المنشور إعجاب كبير من قبل متابعي الفنانة بسمة.

يذاع الحفل مساء يوم الاربعاء المقبل 8 إبريل من خلال قناة الفنان محمد ثروت الرسمية على اليوتيوب.

والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة بسمة هو مسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم .

وشاركت بسمة ايضاَ مؤخراً البطولة في فيلم رأس السنة الذي شاركها بطولته كل من الفنان اياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك.