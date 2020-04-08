تراند اليوم : هكذا روج خالد أنور لمسلسله الجديد مع حلا شيحة .. صورة

روج الفنان خالد أنور لمسلسل دهب عيرة المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.
ونشر خالد صورة له مع الفنانة حلا شيحة عبر حسابه على :”إنستجرام”، وكتبت :” مسلسل دهب عيرة رمضان 2020″.
وكان قد نشر الفنان الشاب خالد انور صورة جديدة له علي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق أنور علي الصورة قائلا أنا مش عارف شكلي متضايق ليه كل سنة وانتم طيبين.
ويشارك خالد أنور حاليا في بطولة فيلم “شريط 6″، ويجسد دور شابا يعيش بمفرده، ويواجه العديد من المواقف في حياته، الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي لايت.