تراند اليوم : تفاصيل عرض مسلسل 100وش علي قناة دبي العربية

أعلنت قناة دبي عن عرض مسلسل 100 وش للنجمة نيللى كريم خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.

وأخضعت شركة العدل جروب، والشركة المتحدة، فريق عمل مسلسل “100 وش” للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل دخول موقع التصوير؛ للاطمئنان عليهم، وذلك من أجل إنهاء تصوير المسلسل.

مسلسل “بـ 100 وش” بطولة أسر ياسين ونيللى كريم والتي تجسد من خلاله شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء” كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.