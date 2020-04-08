تراند اليوم : بعد سنين من وفاتها .. إكتشاف قبر الفنانة ناهد الشريف بعد ٣٨ سنة من إختفائه – تفاصيل

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف والتى قدمت لنا عديد من الاعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.

ومثلما كانت مثيرة للجدل فى حياتها الفنية كانت أيضا محل جدل بعد رحيلها حيث تم اكتشاف قبرها منذ فترة قصيرة حيث كان مجهولا نحو 38 عاما.

وكان السبب فى اكتشاف قبره شخص يدعى جمال درويش الصدفة قادته الى العثور على قبر الفنان الراحلة ناهد شريف.