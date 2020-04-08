تراند اليوم : في عيد ميلادها ال40 .. ماسبب إرتداء إيمان السيد الحجاب في صورها مع عائلتها

تحتفل الفنانة إيمان السيد بعيد ميلادها الـ 40 وهى واحدة من نجمات الكوميديا الصاعدات بسرعة الصاروخ، حيث أصبحت تميمة الحظ التي يستعين بها المخرجون في أعمالهم السينمائية والتليفزيونية بجانب بدرية طلبة.

ظهرت على الساحة الفنية منذ فترة ولكن كانت شهرتها على قناة موجة كوميدي حيث تقدم شخصيات كوميدية كاريكاتورية متعددة وتعتمد على التقليد بشكل كبير، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ومن بينها: «لحظات حرجة»، «جدو حبيبي»، «الثلاثة يشتغلونها»، وغيرها.