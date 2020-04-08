فن ومشاهير

تراند اليوم : في عيد ميلادها ال40 .. ماسبب إرتداء إيمان السيد الحجاب في صورها مع عائلتها

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Amiraali 0 تبليغ

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تحتفل الفنانة إيمان السيد بعيد ميلادها الـ 40 وهى واحدة من نجمات الكوميديا الصاعدات بسرعة الصاروخ، حيث أصبحت تميمة الحظ التي يستعين بها المخرجون في أعمالهم السينمائية والتليفزيونية بجانب بدرية طلبة.

ظهرت على الساحة الفنية منذ فترة ولكن كانت شهرتها على قناة موجة كوميدي حيث تقدم شخصيات كوميدية كاريكاتورية متعددة وتعتمد على التقليد بشكل كبير، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ومن بينها: «لحظات حرجة»، «جدو حبيبي»، «الثلاثة يشتغلونها»، وغيرها.

إيمان كان لها ظهور نادر مع والديها، حيث ظهرت معهم وهي ترتدي الحجاب، كما نشرت صورا لشقيقها الذي غازله متابعو مواقع التواصل ووصفوه بالوسيم.

فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها

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