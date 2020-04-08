شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: انتظروا يسرا بشكل مختلف فى "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المنتج جمال العدل، بأن النجمة الكبيرة يسرا تشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "دهب عيرة" وتلعب دورا مختلفا جدًا تماما عما قدمته قبل ذلك، وقال: "يسرا فى دهب عيرة هتبقى حاجة مختلفة عن كل اللى عملته، فهى قماشة عريضة، رغم اللى مثلته لسه مطلعتش ربع اللى عندها".

وعن سر التعاون المتكرر بين العدل والنجمة يسرا، قال جمال العدل خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى جمال العدل: يسرا اتولدت نجمة، وهناك تفاهم كبير بيننا، أنا وهى بنتفق على الأجر بعد انتهاء المسلسل"، مضيفًا أن الفنانة يسرا بنت بلد وست جدعة، وفى ضهرك فى أصعب الظروف.

وحول بداية دخول عائلة العدل عالم الإنتاج السينمائى والدرامى، صرح جمال العدل: دخلنا الشغلانة دون قصد، وإحنا صغيرين لقينا عادل إمام وصلاح السعدنى فى بيتنا، وسامى العدل أنشأ أول شركة عام 1983، وعملنا بعد كدة الشركة، وولادنا كبروا وبقوا مخرجين".

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واستنكر المنتج جمال العدل بعض الأصوات داخل الوسط الفنى التى تنادى بوقف تصوير المسلسلات، وخص بالذكر الكاتبين عبد الرحيم كمال ومريم نعوم، متوجهًا لهما بالحديث: بتطالبوا بوقف تصوير المسلسلات.. لسه بتكتبوا أعمالكوا ليه؟!

واضاف العدل: فيه محطات اشترت المسلسلات دى عشان الإعلانات، وجميع المسلسلات اللى مش هتلحق تخلص وقفت، وعدد المسلسلات قلت، لكن اللى هيلحق يخلص سيبوه يخلص".