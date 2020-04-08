شكرا لقرائتكم خبر عن النبوى لـ صاحبة السعادة: مكناش متوقعين نجاح إسماعيلية رايح جاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم خالد النبوى لـ صاحبة السعادة فى الجزء الثانى من الحلقة التى تعرض على شاشة قناة dmc، إنه ممتن لفكرة وجوده الفني على مدار سنوات عديدة، على عكس زملاء رغم مشاركتهم فى أعمال إلا أنهم لا يملكون الوجود الفني المستمر، بدا ذلك واضحًا في فيلمى "المصير" ثم مسلسل إسماعيلية رايح جاى، وكان نقلة نوعية وفنية لي.

وأكد النبوى أن أبطال فيلم "إسماعيلية رايح جاى"وهم محمد هنيدى وحنان ترك ومحمد فؤاد وأنا، لم نتوقع نجاح الفيلم على الإطلاق، ولكن الفيلم قلب موازين الصناعة .

وأشار النبوى، إلى أن تجربة فيلم "هالو أمريكا" كانت ممتعة للغاية، لافتًا إلى أنه منتج الفيلم لم يبخل على الفيلم، موضحًا أن الفيلم لم يأخذ حقه.

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فى سياق مختلف، يعرض حاليًا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.