شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يحتفل بعيد ميلاده مع ليلة نصف شعبان.. وزوجته: ربنا ما يحرمنى منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان جمال عبد الناصر، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء، الذى يوافق 7 أبريل، متمنيا فى هذه المناسبة أن يزيح الله الغمة والابتلاء عن الخلق أجمعين، وأن يحفظ مصر وشعبها وينصرنا على أعداء الدين.



جمال عبد الناصر

وقال عبد الناصر، عبر حسابه على انستجرام: "وعلى سبيل البهجة النهاردة عيد ميلادى، وعلى سبيل الفرحة النهاردة ليلة النصف من شعبان، ربنا أغفر لنا جميعا وتقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا، وعلى سبيل التفاؤل، ربنا يزيح الغمة والابتلاء عن الخلق أجمعين وأحفظ بلادنا وشعوبنا وأنصرنا على أعداء الدين، وعلى سبيل التهنئة.. اللهم بلغنا رمضان سالمين غير منقوصين وكل سنة وأنتم طيبين وبخير".

جمال عبد الناصر

كما حرصت الفنانة فاطمة الكاشف على تهنئة زوجها بعيد ميلاده، قائلة عبر حسابها على انستجرام أيضا: "كل ثانية وأنت حبيبى وربنا ما يحرمنى منك أبدا، يارب العالمين".

حصل الفنان جمال عبد الناصر، على بكالوريوس تجارة عام 1981، ثم تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1987،

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر مسلسل "حكايتى" الذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان الماضى، من بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، نهال عنبر، ومسلسل "بلا دليل" مع درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوى، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبى وباقة من النجوم، قصة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.

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كما قدمت الفنانة فاطمة الكاشف دور "أمينة" فى مسلسل "كلبش 3" ولفتت الأنظار منذ أول ظهور لها فى المسلسل بأدائها المقنع ودراسة شخصيتها جيدا، التى بدأتها بغموض ثم التحول الذى ظهرت به فى أحداث العمل.



















