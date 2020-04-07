فنانة تطالب بتجربة لقاح كورونا على المساجين بدلا من الفئران !

تعرضت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز لهجوم شديد على السوشال ميديا بعد أن طلبت تجربة الأدوية الجديدة على السجناء بدلا من الحيوانات حتى لو لم تكن النتائج مضمونة وهو التصريح الذي استفز الكثير من متابعيها خلال الساعات الماضية.

وكتبت مرام :"لو كان الأمر بيدي كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل. كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد. هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء.

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وتعرضت مرام للعديد من الانتقادات حتى أن بعضهم طالبها بإجراء التجارب على نفسها بدلا من المساجين فردت عليهم بقولها :" "الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولاً أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضاً متبرعة بكل أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاصًا أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق عليّ، تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون".