وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها من زوجها المنتج محمد فوزي

"نفت الفنانة وفاء عامر ما تردد حول إنفصالها مؤخرا عن زوجها المنتج محمد فوزي وأكدت في برنامج "its show time" الذي حلت ضيفة عليه على قناة سي بي سي أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعة وأضافت:" هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا ألتفت إليها كثيراً، والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت وفاء خلال الحلقة عن العديد من القضايا الفنية والانسانية وأهم المحطات في مشوراها الفني.

وكانت وفاء عامر قد تعاقدت مؤخرا على أغنية جديدة تحمل عنوان "أشبع منها" لصاحبها احمد الشاعر والتي تشارك فيها مع نجلها عمر.

ونفت وفاء نيتها اعتزال التمثيل مؤكدة انه حبها الحقيقي وانها لا يمكن ان تبتعد عنه لكنها ستخوض هذه التجربة ولا تعتبر نفسها مطربة بل مؤدية للأغنية.

أغنية "أشبع منها" من غناء وألحان مصطفي العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، وانتاج مشترك بين كل من شركة 7DRK و شركة wowللانتاج الفنى.

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