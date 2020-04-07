إصابة نانسي عجرم بنوبة قلبية شائعة... هذا مصدرها

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نشر موقع إلكتروني سوري، خبراً عن نقل الفنانة نانسي عجرم إلى المستشفى مصابة بنوبة قلبية، إثر اعتراف زوجها بسبب قتله للشاب السوري في فيلته.
وذكر الخبر أن الفنانة نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.
الخبر الذي أثار قلق محبي نانسي لا أساس له من الصحة، اولا المحاكم في لبنان مغلقة ولن تجري محاكمة فادي الهاشم في المدى المنظور بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ثانيا مستشفى الحريري مخصصة بالكامل لمرضى الكورونا وهو ما يؤكد أن كاتب الخبر حفظ اسم المستشفى لشدة ترديده في الإعلام ولفق الخبر.
ومنذ حادث الفيلا تتعرض نانسي وزوجها لشائعات، وتنشر الكثير من الاخبار الخاطئة حول محاكمة لن تنعقد في المدى المنظور.
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