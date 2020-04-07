اوزجي اوزبرنجي بديلة بيرين سات في هذا المسلسل

قال موقع "temiz "التركي إن النجمة التركية بيرين سات رفضت بشكل نهائي سيناريو مسلسل " النساء" الذي كان معروضا عليها، وهو عمل فني مقتبس من مسلسل ياباني.

وأوضح الموقع التركي أن شركة انتاج المسلسل قررت اسناد دور البطولة في المسلسل إلى الممثلة التركية، أوزجي أوزبرنجي، بعد رفض بيرين سات القيام بالدور.

وكان آخر أعمال بيرين سات على الشاشة مسلسل "السلطانة قسم" عام 2015 الذي لم يحقق أي نجاح يذكر،وتعرضت من خلاله لموجات نقد لاذعة، حيث اتهمت بعدم الإلمام بكل تفاصيل الشخصية وتجسيدها وكأنها في يومنا هذا، فاعتذرت عن موسمه الثاني، ثم قدمت مسلسل "عطية" عبر نتفليكس الذي حقق نجاحا كبيرا وتم تمديده لموسمين اضافيين.

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