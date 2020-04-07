فيديو: دينا الشربيني فاقدة للذاكرة وعلى كرسي متحرك

طرحت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستقرام، الإعلان التشويقي الرسمي الأول لمسلسلها "لعبة النسيان" المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل حصريا على قناة MBC مصر، لترد بطريقة غير مباشروة على أنباء أكدت تأجيل عرضه بسبب توقف التصوير التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

دينا ظهرت في الإعلان وهي على سرير في المستشفى عقب تعرضها لحادث أفقدها الذاكرة والقدرة على الحركة، وتحاول بمساعدة طبيبة نفسية استعادة ذاكرتها وبنفس الوقت اكتشاف لغز الجريمة.

مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية النفسية ومقتبس عن فورمات أجنبي وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

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