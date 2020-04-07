ممثل لبناني يخرج معتصم النهار من ماراثون رمضان

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اعترض الممثل بديع ابو شقرا على استكمال تصوير مسلسل " من الآخر" الذي يجمعه بالممثلين معتصم النهار وريتا حايك ليعرض في رمضان المقبل.
وكان بديع من ضمن الممثلين الذين وقعوا على بيان احالوه لوزارة الثقافة أعلنوا فيه امتناعهم عن التصوير خوفا من وباء كورونا.
وكانت شركات الانتاج قد اخذت كافة الاذونات، لاستئناف التصوير، وارغمت الفنانين على اجراء فحوصات الكورونا، وقلصت عدد العاملين في مكان التصوير، وتعقيم الستوديوهات وإلغاء مشاهد التجمعات.
ومع رفض بديع تصوير المسلسل، وعدم إمكانية استكماله من دونه، يخرج العمل من السباق الرمضاني بشكل نهائي.
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