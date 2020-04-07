ميساء مغربي ترد على أحد متابعيها الذي أحرجها بسؤاله

ردت الفنانة المغربية ميساء مغربي على تعليق محرج يخص عمرها، خلال بث مباشر لها عبر حسابها على «إنستجرام»، لكن ما قالته النجمة المغربية قد خالف كل التوقعات.

وفوجئت ميساء مغربي بتعليق من أحد متابعيها يقول: «والله وكبرتِ يا ميساء»، لكن المفاجأة كانت تعامل النجمة المغربية مع التعليق بهدوء وتقبل، ولم تظهر امتعاضها أو شعورها بالإحراج؛ حيث ردت قائلة: «أكيد طبعاً رح أكبر من بديت من 18 ساعة حتى اليوم، وأنتِ اللي تكلميني ما كبرتِ؟ مو كل سنة تطفي شمعة عيد ميلاد.. إيش (ترا كبرتِ)؟ بزعل يعني؟ عادي.. الله أكبر جبتو العيد.. كبرت وأنا مبسوطة بحياتي وبعمري ومبسوطة بإنجازاتي، وأني ما حرمت نفسي بأي حلم من أحلامي.. إيش المشكلة يعني.. ما يزعل يا جماعة.. عادي».

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وكانت ميساء مغربي قد استضافت مؤخراً النجمة المصرية دنيا سمير غانم في برنامج «دبي كروز»؛ حيث كشفت الأخيرة عن صلة القرابة التي تجمعها بالفنانة المغربية؛ حيث أوضحت أن خالة ميساء متزوجة من خالها، ولهذا فإن علاقتهما قوية؛ كاشفة أن النجمة المقيمة في الإمارات تساعدها عندما ترغب في أن تعلمها اللهجة الخليجية.

