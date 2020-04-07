هل ارتبطت هيا مرعشلي بناصيف زيتون؟

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بأخبار تداولها المتابعون بكثرة عن احتفال الفنان السوري ناصيف زيتون بخطوبته على الممثلة السورية هيا مرعشلي، في الوقت الذي شكك فيه البعض منهم بحقيقة هذا الخبر، كون أنه لم يصدر أي تأكيد من الطرفين، أكد البعض الآخر على الموضوع.

ونفت هيا مرعشلي هذا الموضوع جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الخير غير صحيح ولا دقيق، ولا يوجد شيء أبداً من هذا القبيل.

اقرئي ايضا : ماجي بوغصن تنشر صورة مع جدتها وتعلق: «عندها 103 سنوات وبكامل صحتها»

Advertisements

من جهة أخرى، كان من المفترض أن تؤدي هيا مرعشلي دور البطولة في عملين دراميين في دمشق، قبل أن يتغير كل شيء في اللحظات الأخيرة، بعدما اعتذرت عن عملين لأسباب كثيرة ومختلفة، هما مسلسل «شارع شيكاغو» مع المخرج محمد عبدالعزيز، ومسلسل «ومن الحب» مع المخرج باسم السلكا.

وبهذا ستغيب هيا مرعشلي كلياً عن الموسم الرمضاني، علماً بأنها خلال العام الماضي تميزت في بطولة ثلاثة أعمال هي «مسافة أمان» و«عندما تشيخ الذئاب» و«دقيقة صمت».

