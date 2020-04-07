كشفت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن جدتها التي تبلغ من العمر 103 سنوات، وشاركت متابعيها بتجربة جدتها خلال حياتها. وعلّقت بوغصن على الصورة، قائلة: «جدتي عمرها 103 سنوات بصحتها الكاملة ووعيها الكامل الله يطول بعمرها». Advertisements وأضافت «بتقلي يا تيتا قطع علي كتير حروب ومجاعة ووباء... قلنا خلصت الدني. ورجعت كمّلت وأحلى ما كانت وتزوجت وجبت ولاد وربيت ولادي وولاد ولادي». وتابعت: «بتعطيني أمل وقوة. وحبيت أتشارك معكن تجربة هالتاتا الختيارة الحلوة» وعلقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على الصورة، قائلة: «البركة بتاعتكم (ما شاء الله) ربنا يديها الصحة ويطيل في عمرها أكتر». لترد ماجي على تعليق الكيلاني، فكتبت: «الله يخليلك عائلتك الحلوة ويحميكم». اقرئي ايضا : يسرا: فشلت مع عادل إمام.. وواجهت شبح سرطان الدم بمفردي!

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كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بوغصن تنشر صورة مع جدتها وتعلق: «عندها 103 سنوات وبكامل صحتها» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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