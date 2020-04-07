يسرا: فشلت مع عادل امام.. وواجهت شبح سرطان الدم بمفردي!

اعترفت الفنانة المصرية يسرا، بفشلها في محاولة تلطيف الأجواء بين الفنان عادل إمام والمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، وأكدت أن فشلها تم إثباته لعدم استطاعتها الجمع بينهما في فيلم سينمائي.

ودخلت الفنانة يسرا في نوبة بكاء بسبب حديثها عن والدتها التي فارقت الحياة قبل عدة أشهر؛ كاشفة عن الرسالة الأخيرة التي وجهتها لها والدتها قبل وفاتها؛ فقالت: «وحشتني أوي أمي».

وتابعت يسرا في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «دبي كروز»، الذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي عبر تليفزيون دبي قائلة: «مسكت إيدي مرتين وقالتلي خدي بالك من نفسك، قولتلها حاضر بس أنا كويسة المهم أنتِ».

اقرئي ايضا : ماجي بوغصن تنشر صورة مع جدتها وتعلق: «عندها 103 سنوات وبكامل صحتها»

تابعت الفنانة يسرا قائلة، إنها كادت تصاب بمرض سرطان الدم «اللوكيميا»؛ موضحة أنها واجهت شبح الإصابة بالمرض بإخفاء ما قاله لها الأطباء بشأن مرضها عن الجميع، وكذلك والدتها، وكانت تنتظر نتيجة تحليل «اللوكيميا».

Advertisements

وأوضحت أنها عاشت حالة من الرعب بسبب الخوف من «اللوكيميا»؛ لأنه قبل 20 عاماً كانت التكنولوجيا في النتائج والعلاج من المرض ليس كما هو اليوم؛ منوهة إلى أن المرضى وقتها كان من يتخطاه ويتعافى منه قليلين؛ لأن المرض كان خطيراً.

وأكدت أنها في حال واجهتها أزمة، كانت تخاف كثيراً على والدتها، أما حالياً ولأن والدتها غير موجودة، سيتحول خوفها على زوجها.

وكشفت يسرا عن مشهد أبكاها خلال التمثيل؛ موضحة أنها خلال تصوير مسلسل «أنف و3 عيون»، كانت تمر بأزمة شخصية وكان المشهد الذي تصوره يتحدث عن نفس الأزمة، ووقتها لم تستطع قراءة «الديالوج» المقرر في المشهد.

وأوضحت: «فضلت أعيط وفركشنا وكان آخر يوم في الديكور، وكملت عياط والمخرج قالي كسري الديكور وروحت وأنا بعيط، وهي حالة عشتها ودمجت بين الواقع والتمثيل، أيوه خرجت من الحالة دي بس عشتها».



شاهدي الفيديو :