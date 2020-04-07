كويتيون يطالبون بسحب الجنسية من داليا بدران.. ماذا فعلت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت سيدة أعمال ذات أصول مصرية وتعيش في الكويت وتدعى داليا بدران، جدلًا واسعًا بين مغردين كويتيين وذلك على خلفية تصريحات اعتبرها البعض مثيرة للفتنة وتتسبب في تهديد الأمن العام في البلاد.

وتفاعل كويتيون مع تصريحات داليا بدران مستنكرين تصريحاتها، كما طالبوا بسحب جنسيتها ومحاسبتها، بينما تطرق فريق كبير من المتابعين إلى ضرورة تعديل قانون الجنسية حتى لا يتم منحها للمرأة التي تتزوج من كويتي أو العكس.

وارتفع وسم #سحب_جنسية_داليا_بدران إلى صدارة موقع تويتر، وأبدى من خلاله المغردون آراءهم في الأمر، فيما تداول آخرون تغريدات منسوبة إلى داليا بدران والتي وُصفت بـ"المسيئة" و"المستفزة" للشعب الكويتي.

وقالت مغردة:"المراد إذا ما سحبتوا جنسيتها وبطلتوا العمل تحت بند تجنيس زوجة الذكر الكويتي بتيينا غيرها من الجنسيات كالفليبينية أو الهندية أو السورية أو حتى الكوستاريكية !! خو ماشاء الله هالذكور الكويتيين ماخلوا جنسية ماتزوجوها وبناتنا عنسوهم تحت بند أنها تتطلب وغالية !!".

وتابعت أخرى: "تغريداتها كانت جدا مهينة للكويتين وتمس الأمن الوطني والمصلحة العليا للبلاد".

وعلق مغرد: "في هذه التغريدة إهانة المصريين وتريدهم ان يكونوا خدامين في البيوت كغسل الصحون والسيارات! لا نرضا على اشقائنا هذه المهن هم الآن معززين مكرمين في بيوتهم والاجارات سقطت عنهم والاكل والشرب يصلهم الى بيوتهم".

وفي أول إجراء ضد داليا بدران، قامت المحامية الكويتية دلال الملا بتقديم بلاغ رسمي اتهمتها فيه بزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج.

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وأكدت "الملا" أن السيدة داليا بدران نشرت سلسلة تغريدات خلال الأيام الماضية تضمنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا".

وشددّت المحامية الكويتية على أنها تعهدت سابقًا بملاحقة داليا بدران قضائيًا وأن هذه التغريدات هي التي دفعتها لرفع دعوى ضدها مبينة أن من بين تغريداتها: "اقتراح بدران رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية البلاد ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، واستضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين حتى يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم".

وطالبت المحامية دلال الملا، بضرورة استدعاء المشكو ضدها داليا بدران للتحقيق معها وإحالتها للمحكمة الجنائية إضافة إلى رفض أي اعتذار منها حول تصريحاتها السابقة.

وكانت داليا بدران قد اعتذرت للكويتيين في بيان منسوب لها وقالت فيها إنها تعترف بإساءتها التعبير وأن هناك من أساء الفهم وأن سحب الجنسية منها لن ينال من ولائها وعشقها للكويت.

يذكر أن داليا بدران أنشأت عام 2002 مصنعا في مجال الطب البديل لتكون بذلك أول كويتية تنشئ مصنعًا متخصصًا باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة، كما سبق وأن حصلت على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الوطنية وذلك عام 2017.