هدى حسين في دراما رمضان 2020.. "شغف" وقصة مختلفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت الكثير من القنوات الفضائية في نشر الفيديوهات الترويجية "البرومو" لأعمالها التلفزيونية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ودخل التنافس بين القنوات بطرح الأعمال ذات الطابع الجماهيري، حيث عرضت mbc دراما البرومو الخاص بمسلسل "شغف" الذي تقوم ببطولته "ملكة الشاشة الخليجية" هدى حسين، والتي لا يكاد يمر موسم رمضاني إلا ولها بصمة قويه فيه.

وتعود هدى حسين وهي تجسد دور فنانة تشكيلية تعرضت لحادث منعها من ممارسة الفن التشكيلي، وتجد ضالتها في فيصل الشاب الذي يرسم بشكل تلقائي عفوي، ليتحول الإعجاب بموهبته إلى أكثر من ذلك رغم فارق السن بينهما، هكذا تختصر النجمة هدى حسين قصة العمل الذي تلعب بطولته في الدراما الاجتماعية الخليجية "شغف" للكاتب علاء حمزة، والمخرج محمد القفاص.

المسلسل يطرح سلسلة من الأسئلة حول مدى تقبل المجتمع لما يُطرح في المسلسل، وحول الفرق بين الحب والشغف، يبقى السؤال قائماً فيما إذا كانت "دانة" التي تقوم بدور الشخصية هدى حسين قد أحبّت فيصل لشخصه أم أن جنون وشغف الفن هو الذي كان مسيطراً منذ البداية!".

الجدير بالذكر أن الفنان عبدالله بوشهري سيلتقي مجددًا بهدى حسين بعد نحو تسع سنوات على أول لقاء جمعهم.

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وفي وقت سابق اكتظت منصة "تويتر" بمطالبات الجماهير للفنانة هدى حسين بتقديم عمل درامي جديد تجسد فيه دور "خاطفة الدمام" التي شغلت الرأي العام السعودي في الآونة الأخيرة.

وتصدرت هدى حسين محركات البحت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد دعوات عديدة لها لتجسيد شخصية خاطفة الدمام المثيرة، حيث أكد عدد من مغرّدي "تويتر" أن حسين هي الوحيدة القادرة على تقمص الشخصية بحذافيرها، وأن المسلسل سيحظى بمتابعة واسعة، خصوصًا من قبل المشاهدين السعوديين.

يشار إلى أن هدى حسين هي ممثلة عراقية مشهورة، نشأت ودرست في الكويت، حاصلة على شهادة في الأدب الإنجليزي من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت عام 2010.