عامر منيب يتصدر تويتر

تصدر الفنان الراحل عامر منيب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بـهاشتاج يحمل اسمه الذي احتل المركز السابع.

وغرد جمهور عامر منيب بأشهر أغانيه منها يا حب العمر، جيت على بالي، شوق وحنين، وغيرها من الاغاني معبرين عن اشتياقهم له.

وكانت مريم ابنة عامر منيب طرحت أغنية "عامل إيه في حياتك" إهداءً لروحه وحققت 21 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

عامل إيه في حياتك، هي أغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

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