محمد إمام يوجه رسالة هامة لوالدته وينشر صورة نادرة معها

وجه الفنان محمد إمام رسالة حب لوالدته عبر حسابه على "فيسبوك"، ونشر صورة نادرة له معها.



وكتب محمد إمام "امي أول حب .. أول فرحه .. أول امان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة .. و السبب في اي حاجة حلوه .هي الحياة نفسها كلام الدنيا مش حيديها حقها و بوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها".



وتابع "عيد ميلادها كان امبارح و جمهوري حبيبي دلعها جامد فا كلمتني قالتلي انا عاوزة اشكرهم كلهم جدًا .. فا قلت فرصة اقولها انا اللي بشكرها على كل حاجة ..يلا دلعوها بقى".



وشارك الفنان محمد امام جمهور بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد إمام بصورة شبيهة لبوستر فيلم لص بغداد وهو يرتدي كمامة على وجهه وممسك بيده زجاجة كحول وخلفه فيروس كورونا المستجد كأنه يحارب الفيروس.

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وعلق محمد إمام على الصورة قائلا"عجبتني#خليك_في_البيت #كورونا".

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