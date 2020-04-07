في ذكرى رحيل ناهد شريف تعرف على قصة زواجها السري من كمال الشناوي

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف التي قدمت لنا عددا من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما.

اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي النيال، عانت كثيرا في طفولتها؛ الأمر الذي جعلها تصر على الخروج من حزنها وحالتها النفسية المتدهورة وتتجه لعالم الشهرة والأضواء؛ ليتحول اسمها إلى ناهد شريف، حيث انطلقت إلى سماء الفن بمساعدة المخرج الراحل حسين حلمي المهندس، وتزوجها وبدأ يتبنى موهبتها الفنية.

بعد ذلك انفصلت عنه لتتزوج من الفنان كمال الشناوي الذي قرر الزواج منها سرا، إذ إن الشناوي كان متزوجا حينها ولم يكن يرغب في الانفصال عن زوجته، ثم انفصلت عنه الأمر الذي سبب لها صدمة قوية فقد صرحت في أكثر من حوار بأنه حب عمرها.

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