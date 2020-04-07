علي الحجار يعلن عن "حفلات أون لاين" كل أسبوعين حتى تنتهي أزمة كورونا

قال المطرب علي الحجار، إن سينظم سلسلة "حفلات أون لاين"، كل أسبوعين، حتى تنتهي أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف علي الحجار : "بنسلي نفسنا أنا والفرقة، بالفن، لأنه قادر على تكسير الإحباطات وهزيمة الهموم".

وأوضح أنه استمر في تنظيم حفلتين كل شهر في ساقية الصاوي على مدار 12 عاما، وغيرها من الأماكن: "حاسس إني لازم أكمل الحكاية دي ما دام عندي ستوديو وفرقة محترمة".

وأضاف أنه يخاف من مواجهة جمهوره في الحفلات إلى اليوم بالرغم من الخبرة الكبيرة التي اكتسبها: "الخوف من حفلات الأون لاين أكثر، لأن الجمهور بيبقى قدامي وبيديني الطاقة الإيجابية أو السلبية فورا، ومش عارف الناس مبسوطة ولا مش مبسوطة ورد الفعل مش سريع وبيخوف أكتر".

وأشار الحجار إلى أن مدة الحفل الواحد ستكون ساعة، مراعاة لطبيعة الجمهور عبر الإنترنت الذي قد يفضل الاستماع إلى فقرات غنائية أخرى.

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