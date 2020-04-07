الجسمي يهدي شعب الإمارات أغنية «بنعدّي»

أطلق الفنان حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أغنية بعنوان "بنعدّي" داعياً بها إلى التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار، مؤكداً أنها ستمر حتماً بالصبر والجهد في العمل الإنساني والوطني.

وقد قام الجسمي بتسجيل صوته عن بُعد، متضامناً وملتزماً كما أبناء وطنه العزيز.

وحملت أغنية "بنعدّي" كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب.

وقد تم عمل مونتاج خاص للأغنية، حملت الكثير من المشاهد الإنسانية التي يقوم بها جميع من هم في مواجهة هذه الأزمة، وعرضها عبر قناته الرسمية في موقع الـ youtube ، وعبر الإذاعات الخليجية والعربية.

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