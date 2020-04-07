مصطفى حجاج في حفل لايف على اليوتيوب 9 أبريل

القاهرة - لايف استايل
قدم عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حفلات "أون لاين" على منصة "يوتيوب" في الفترة الأخيرة، لتسلية الجمهور خلال فترة تواجدهم في المنزل تزامنا مع حالة العزل الصحي المنتشرة في أنحاء العالم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويبث الفنان مصطفى حجاج، حفلا غنائيا اليوم الخميس 9 أبريل، ما بين الساعة 9:00 إلى 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والتي يقوم فيها بغناء مجموعة من أشهر أغانيه.
وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنهم أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس.
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