شكرا لقرائتكم خبر عن Charli XCX تستغل العزلة فى المنزل وتجهز لاطلاق ألبوم غنائى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية Charli XCX أنها تعمل حالياً على التجهيز لألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "How I’m Feeling Now"، فقد فاجأت النجمة البالغة من العمر (27 عاما) إنها تجهز الألبوم من الصفر وسيكون بمثابة مفاجأة للجميع، وأشار موقع "جاست جيرد" أن النجمة الشهيرة قررت أن تطلق الألبوم شهر مايو المقبل.

و قالت Charli XCX: "بالنسبة لي، فإن البقاء إيجابية يسير جنبا إلى جنب مع البقاء مبدعة، ولهذا السبب قررت أنني سأستغل وقت العزلة المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا وأقوم باعداد ألبوم جديد تماما من الصفر".

وأضافت: "سيضم المشروع أيضا تعاون مهم مع عدد من أشهر الموسيقيين، والأهم من ذلك بمشاركه معجبيني".

وأشارت انها ستتواصل أيضا مع الأشخاص عبر الإنترنت للتعاون معهم، وستقوم بنشر محادثات نصية بينها و بين أي شخص يتعاون معها، كما ستقوم بتصوير نفسها في الاستوديو، وتعقد جلسات نقاشية لأطلب من المعجبين ارائهم و المزيد من الأفكار لكي اقدم عمل متطور ومتكامل، سوف أقوم بعمل بريد إلكتروني حتى يتمكن أي شخص من إرسال الحان وايقاعات لي اذا أراد، فهي فرصة لاي شخص يريد أن يكشف عن إبداعه معي .