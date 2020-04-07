شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم عن أزمة كورونا: "صوت يهمس بأذنى باستمرار.. ظلام الليل لن يطول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، عن تفاؤلها بزوال غمة فيروس كورونا، الذى ضرب العالم خلال الشهور القليلة الماضية، وأدى على إصابة أكثر من مليون فرد، ووفاة آلاف في مختلف دول العالم.

وقالت الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر:" صوت يهمس بأذني باستمرار، أسمعه يقول: ظلام الليل لن يطول".



نانسى عجرم

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور من احتفالها بقرب احتفالات عيد القيامة المجيد، وأحد الشعانين، وسط عائلتها وأطفالها في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت النجمة اللبنانية مجموعة من الصور لها وسط عائلتها وزوجها فادي الهاشم وأطفالها الذين ظهروا وهم ممسكين بالشموع ضمن مراسم الاحتفال بأحد الشعانين، بحسابها بموقع انستجرام، وكتبت" شعنينة مبارك".

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وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التليفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:" أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت".

وفى سياق آخر تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.