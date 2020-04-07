شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الملحن خالد عادل يوضح حقيقة استغاثة أخيه بتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر شقيق الملحن خالد عادل، عن ظهور أخيه في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، واستغاثته بالنجم تامر حسني لمساعدته، في نقله إلى مستشفى آخر، حيث إنه محتجز حاليًا بغرفة العناية المركزة داخل أحد مستشفيات شبرا.

وكتب شقيق خالد عادل عبر صفحة "فيس بوك"، قائلاً: "يا جماعة أنا باعتذر عن الفيديو اللى أخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته لأن خالد أخويا عنده تسمم دموى حاد بسبب التهاب خلوى حاد برجله الشمال والتسمم الدموى ده بتكون أعراضه الهزيان وتخيلات وعدم وعى كامل وخلل فى عملية الإدراك والنطق والأستاذ تامر حسنى وأخيه الأستاذ حسام حسنى متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل أخويا إلى الرعاية المركزة وبشكرهم جدًا جدًا على اهتمامهم بحالة أخويا وبوجه لهم كل الشكر والتقدير وباعتذر جدًا على الفيديو اللى نزل من أخويا لأن للأسف كنت سايب معاه الموبايل بتاعه وخرجت أكلم الدكتور لقيت الفيديو نزل وهو بيطلب من أصدقائه أنهم يقفوا جنبه للأسف هو فى حالة لا وعى كامل ومفيش أى إدراك ذهنى عنده”.

وكان قال الملحن خالد عادل في مقطع فيديو له من داخل المستشفى: "أرجوكم يا جماعة الحقوني بسرعة، استغاثة، أرجوكم عاوز أخرج من المستشفى، تعبان جدا جدا، بتعرض لحاجات مش كويسة وهما عارفين يعالجونى، ممكن تساعدوني أخرج، بعد إذنكم يا جماعة، رجلى الشمال مبتمشيش، أنا لو أقدر أهرب ههرب، بس أنا مش عارف أهرب، لو سمحتوا أنا مش عاوز حد يعالجنى، أنا عاوز أطلع من هنا، أى فنان يساعدني، الحقوني أنا بموت".

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وكان الفنان تامر حسنى قد أعلن تكفله بجميع مصاريف علاج الملحن خالد عادل، منذ فترة بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير ودخوله على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وعانى مؤخرا الملحن خالد عادل من فشل كلوى، وذلك بعدما عانى من حوالى 5 سنين من فشل فى الكليتين، كما لم تنجح عملية زرع كلى حاول إجراءها من قبل.