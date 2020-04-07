شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل للمطالبين بوقف تصوير مسلسلات رمضان: الناس فاكرة إننا فى مراجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المنتج جمال العدل الأصوات التى تنادى بوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب فيروس كورونا، رغم أن صناع تلك الأعمال قطعوا شوطًا كبيرًا فى تصويرها ويتبقى عدد أيام قليلة للانتهاء من تلك التصوير.

وخص بالذكر الكاتبين عبد الرحيم كمال ومريم نعوم، متوجهًا لهما بالحديث: بتطالبوا بوقف تصوير المسلسلات.. لسه بتكتبوا أعمالكوا ليه؟!

وأضاف العدل خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز: فيه محطات اشترت المسلسلات دى عشان الإعلانات، وجميع المسلسلات اللى مش هتلحق تخلص وقفت، وعدد المسلسلات قلت، لكن اللى هيلحق يخلص سيبوه يخلص" .

وأكد العدل أن مهنة الفن ليست ممثلين ومخرجين فقط، قائلاً: عندنا 5 ملايين عامل فى الصناعة، منهم نجارين ونقاشين وبتوع سيراميك، وبيوت مفتوحة متقدرش تقفل بيوتهم، مضيفًا: الناس فاكرة إننا فى مراجيح.

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وشدد العدل على أنه لابد أن يفهم الناس أن الدراما صناعة لها منتج يعاد تدويره وتصديره فهى مهنة شديدة التأثير ثقافيًا وأدبيًا شأنها شأن أى مهنة أخرى، والدليل أننا نشاهد فيلمًا عمره 50 عامًا ونضحك ونبكى معه حتى الآن.

وعن الإجراءات التى اتخذها "العدل" فى لوكيشينات التصوير، قال: "خففنا العمالة دون الاستغناء عن عامل، واتخذنا كل الإجراءات الاحترازية.. عقمنا كل الأماكن مع توفير المعقمات".