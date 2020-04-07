شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "قوت القلوب" يكشفون كواليس أصعب المشاهد فى المسلسل..اعرف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسلام جمال خلال إستضافته في برنامج "الحياة اليوم"، للإعلامية لبنى عسل، مع أسرة عمل مسلسل "قوت القلوب"، والمذاع على قناة الحياة، إن من أصعب المشاهد التي قدمها في المسلسل ، مشهد مشادته مع أمه الفنانة ماجدة ذكي عندما ذهبت إليه في المستشفي الذي يعمل بها كطبيب ، وكان لبسها لا يليق به ، فقام بتبويخها بشدة وكان كلام المشهد صعب للغاية خاصة أنه كان يري فيها أمه الحقيقية، لذلك يُعد من أصعب المشاهد الدرامية في المسلسل.

أما الفنان محمد أنور أحد أبطال المسلسل قال، لم يكن هناك مشهد صعب بالنسبة لي في المسلسل وذلك يرجع لأن أغلب المشاهد تشبهنا وتشبه حياتنا ، ولكن من أحب كلمات المشاهد إلي قلبي ، عندما خرجت من السجن وسجدت سجدة شكر لله ، حينها أندهش الضابط وقال لي دائما مايشكر الناس الله بالقول فقط عند خروجهم ، فهذه أول مرة أجد شخص يسجد شكرا لله بعد خروجه من السجن ، فقلت له أمي من علمتني ذلك فكانت حين تفرح تسجد وحين تبكي تسجد .

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بينما الفنانة هايدي رفعت أحد أبطال المسلسل قالت ، من أحب وأصعب المشاهد إلي قلبي عندما كنت أمثل علي أحدي الشخصيات فكانت شخصيتي في المسلسل تقوم بالتمثيل علي الناس بغرض معرفة أشياء معينة ، فهذا المشهد شعرت فيه بمتعة رهيبة ويرجع ذلك إلي فكرة التمثيل داخل التمثيل.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.