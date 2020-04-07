شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لـ سارة عادل إمام مع بناتها على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الزعيم عادل إمام على مر السنين على إبعاد ابنته سارة عن الأضواء، ولكن ذلك الوضع اختلف كثيرا مع صعود نجم السوشيال ميديا، ولأول مرة تظهر سارة ابنة الزعيم عادل إمام فى فيديو طريف نشرته ابنتها كاميليا عبر تطبيق تيك توك، ويبدو أن تطبيق الفيديوهات سيكشف عن أبناء النجوم قليلى الظهور الإعلامى .

@kimmymokbel

♬ original sound - ryleywilliams

Advertisements سارة عادل إمام

وفى سياق آخر، يلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويعود الزعيم بمسلسل فلانتينو بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث جسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات ، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها فى أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.

سارة عادل إمام

@kimmymokbel