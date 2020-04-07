شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "إلا أنا" بعد شهر رمضان.. و3 حلقات مجمعة قبل الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسلسل "إلا أنا" أن الحكاية الثانية والتى تحمل عنوان "سنين وعدت" مستمرة حتى ‏نهايتها يوم 19 من أبريل الجارى إذ أنها تقع في 12 حلقة، وسيتم عرض 3 حلقات مجمعة ليبدأ بعدها شهر ‏رمضان.‏‎

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والمعروف أن العمل خارج الأعمال التى تعرض فى الشهر الكريم، كما أن عرض الحكايات المتبقية ‏سيكتمل بعد رمضان‎. ‎

‏" إلا انا " دراماتورجي عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وهي دراما مستوحاة ‏عن قصص وشخصيات من حياتنا فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني‎. ‎‏ وإخراج أحمد شفيق وبطولة كل ‏من أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزيز‎.‎المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي ‏وأروما ستوديوز‎. ‎

حكاية "بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة. Advertisements حكاية" سنين وعدت" بطولة أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .

‎ ‎مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة‎. ‎لمجموعة من القصص المستقلة،يشتمل على 6 بطلات، ‏‏6 حكايات وكل حكاية منهم في 10 حلقات‎. ‎