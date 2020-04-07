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شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم واقتناء الكلاب.. حياة أخرى فى عالم الحيوان (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يرى البعض أن تربية الحيوانات وخاصة الكلاب ما هى إلا هواية تنبع من حب الشخص للحيوانات، لكن فى بعض الحالات قد تتطورعلاقة الشخص بحيوانه إلى درجة قد تصل به إلى وصف الكلب على سبيل المثال بأقرب الأصدقاء، ويأخذ كل منهم فى الإسهاب فى صفات كلبه وقد يصل الأمر بأحدهم بأن ينعى كلبه بعد موته بكلمات على مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعى.
مؤخرا نعى الفنان أحمد فهمى كلبه المفضل "آرثر" برسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث وصفه بأنه أفضل صديق له، ونشر مجموعة صور له معه، معلقا عليها :"المفضل لى طوال الوقت.. آرثر المحارب أفتقدك .. أرقد فى سلام أعز صديق لى".
تلك الكلمات تقودنا فى البحث عن علاقة الفنانين بكلابهم، إذ أصبح سيلفى النجوم مع كلابهم على اختلاف أنواعها موضة، فلا يخلو حساب نجم من صورة مع كلبه مصحوبة بكلمات من المديح.
ومن أشهر الفنانين العرب الذين يقتنون الكلاب ويرتبطون بها، هاني عادل، نيللي كريم و صبا مبارك وكندة علوش، في حين اختار بعض النجوم مثل عباس أبو الحسن ومصطفى شعبان كلاب أكبر حجمًا وأكثر شراسة لتكون كلابهما المفضلة، على العكس من بعض النجمات اللاتي اخترن كلاب صغيرة مثل لطيفة وإليسا وتارا عماد وياسمين عبد العزيز وسارة سلامة وريم مصطفى.
عالميا، النجمة باميلا أندرسون بطلة المسلسل التلفزيوني «باي واتش» سجلت سابقة في عالم تربية الكلاب وتقول أندرسون: « أقوم بزيارته تماماً مثلما يأتي هو لزيارتي.. اننا نتبادل نوعاً نادراً من الحب». ولكنها لا تكتفي بذلك بل تصحبه معها في رحلاتها وتختار له الأطعمة التي يحبها وتتفنن في تدليله.
شارليز ثيرون لا تفارق كلبيها ديلاليا ودينفر إلا عندما تقف أمام الكاميرا.. وقصت ثيرون قصة طريفة وقعت أحداثها خلال التقاط بعض المشاهد السينمائية لأحد الأفلام التي تربي فيها البطلة كلباً واحداً فقط. وتقول ثيرون: «كان الجميع يعلم انني أقوم برعاية كلبين ولبطلة الفيلم كلب واحد. كان الاختيار بين ديلاليا ودينفر صعباً للغاية. فضلت ديلاليا وتم تصوير بعض المشاهد. تحايلت في أحد المشاهد على المخرج وتم تصويري مع دينفر. وفجأة اكتشف المخرج ان الكلب هو ليس الكلب فأوقف التصوير. فضج الجميع بالضحك عندما اكتشفوا حقيقة الأمر.
إيدي فالكو بطلة فيلم «السوبرانو» أدخلت كلبها ماري عالم النجومية عندما أدى دور البطولة في فيلم «كوكب الحيوانات»، ولم تكتف فالكو بهذا، بل تعاقدت مع عيادة بيطرية وصالون لتجميل الكلاب .
هال بيري، تقول «كم هو رائع أن تجد نفسك محاطاً بكلبين جميلين». وتصفهما بقولها «إنهما يعوضان حاجتي لزوج وأطفال».
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