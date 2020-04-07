شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم واقتناء الكلاب.. حياة أخرى فى عالم الحيوان (صور)‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يرى البعض أن تربية الحيوانات وخاصة الكلاب ما هى إلا هواية تنبع ‏من حب الشخص للحيوانات، لكن فى بعض الحالات قد تتطورعلاقة ‏الشخص بحيوانه إلى درجة قد تصل به إلى وصف الكلب على سبيل المثال ‏بأقرب الأصدقاء، ويأخذ كل منهم فى الإسهاب فى صفات كلبه وقد يصل ‏الأمر بأحدهم بأن ينعى كلبه بعد موته بكلمات على مؤثرة على مواقع ‏التواصل الاجتماعى.‏

مؤخرا نعى الفنان أحمد فهمى كلبه المفضل "آرثر" برسالة مؤثرة عبر حسابه ‏بموقع "إنستجرام"، حيث وصفه بأنه أفضل صديق له، ونشر مجموعة صور ‏له معه، معلقا عليها :"المفضل لى طوال الوقت.. آرثر المحارب أفتقدك .. ‏أرقد فى سلام أعز صديق لى".‏

تلك الكلمات تقودنا فى البحث عن علاقة الفنانين بكلابهم، إذ أصبح سيلفى ‏النجوم مع كلابهم على اختلاف أنواعها موضة، فلا يخلو حساب نجم من ‏صورة مع كلبه مصحوبة بكلمات من المديح.‏

ومن أشهر الفنانين العرب الذين يقتنون الكلاب ويرتبطون بها، هاني عادل، ‏نيللي كريم و صبا مبارك وكندة علوش، في حين اختار بعض النجوم مثل عباس ‏أبو الحسن ومصطفى شعبان كلاب أكبر حجمًا وأكثر شراسة لتكون كلابهما ‏المفضلة، على العكس من بعض النجمات اللاتي اخترن كلاب صغيرة مثل ‏لطيفة وإليسا وتارا عماد وياسمين عبد العزيز وسارة سلامة وريم مصطفى.‏

عالميا، النجمة باميلا أندرسون بطلة المسلسل التلفزيوني «باي واتش» ‏سجلت سابقة في عالم تربية الكلاب وتقول أندرسون: « أقوم بزيارته تماماً ‏مثلما يأتي هو لزيارتي.. اننا نتبادل نوعاً نادراً من الحب». ولكنها لا تكتفي ‏بذلك بل تصحبه معها في رحلاتها وتختار له الأطعمة التي يحبها وتتفنن ‏في تدليله.‏

‏ شارليز ثيرون لا تفارق كلبيها ديلاليا ودينفر إلا عندما تقف أمام الكاميرا.. ‏وقصت ثيرون قصة طريفة وقعت أحداثها خلال التقاط بعض المشاهد ‏السينمائية لأحد الأفلام التي تربي فيها البطلة كلباً واحداً فقط. وتقول ثيرون: ‏‏«كان الجميع يعلم انني أقوم برعاية كلبين ولبطلة الفيلم كلب واحد. كان ‏الاختيار بين ديلاليا ودينفر صعباً للغاية. فضلت ديلاليا وتم تصوير بعض ‏المشاهد. تحايلت في أحد المشاهد على المخرج وتم تصويري مع دينفر. ‏وفجأة اكتشف المخرج ان الكلب هو ليس الكلب فأوقف التصوير. فضج ‏الجميع بالضحك عندما اكتشفوا حقيقة الأمر.‏

‏ إيدي فالكو بطلة فيلم «السوبرانو» أدخلت كلبها ماري عالم النجومية عندما ‏أدى دور البطولة في فيلم «كوكب الحيوانات»، ولم تكتف فالكو بهذا، بل ‏تعاقدت مع عيادة بيطرية وصالون لتجميل الكلاب .‏

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هال بيري، تقول «كم هو رائع أن تجد نفسك محاطاً بكلبين جميلين». ‏وتصفهما بقولها «إنهما يعوضان حاجتي لزوج وأطفال». ‏