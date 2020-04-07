شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن خالد عادل من داخل المستشفى: أرجوكم عاوز أروح الحقونى أنا بموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الملحن خالد عادل رسالة لكل أصدقائه الفنانين والمطربين، لمساعدته في الخروج من المستشفى التى يمكث بداخلها، حيث يواجه الكثير من المشاكل بها.

وقال الملحن في مقطع فيديو له من داخل المستشفى: "أرجوكم يا جماعة الحقوني بسرعة، استغاثة، أرجوكم عاوز أخرج من المستشفى، تعبان جدا جدا، بتعرض لحاجات مش كويسة وهما عارفين يعالجونى، ممكن تساعدوني أخرج، بعد إذنكم يا جماعة، رجلى الشمال مبتمشيش، أنا لو أقدر أهرب ههرب، بس أنا مش عارف أهرب، لو سمحتوا أنا مش عاوز حد يعالجنى، أنا عاوز أطلع من هنا، أى فنان يساعدني، الحقوني أنا بموت".

وكان الفنان تامر حسنى قد أعلن تكفله بجميع مصاريف علاج الملحن خالد عادل، منذ فترة بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير ودخوله على اثرها إلى أحد المستشفيات.

وعانى مؤخرا الملحن خالد عادل من فشل كلوى، وذلك بعدما عانى من حوالى 5 سنين من فشل فى الكليتين، كما لم تنجح عملية زرع كلى حاول إجراءها من قبل.

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وطرح مؤخرا الملحن خالد عادل أغنية "على قد المسئولية" وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.

وشارك فى غنائها 4 ملحنين معه محمود الخيامى، وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى ، والفنان الكوميدى اسلام محى والمطربه التونسيه سها وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامه والاعلاميين ومن إخراج أحمد العربى.

وكان الملحن خالد عادل قد تعاون مع أكبر المطربين الذين غنوا من ألحانه منهم مصطفى قمر "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهم.