شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد عنان لـ"الحياة اليوم": سواق التوتوك فى"قوت القلوب" كان تحدى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل أحمد خالد عنان أحد أبطال مسلسل قوت القلوب، والذي يعرض حاليا علي قناة الحياة، إن دور "عاطف" الذى قدمته فى مسلسل "قوت القلوب"، كان مختلف عن أي دور قدمته من قبل ، وكل من حولي رأوا أنني لم أستطع تقديمها بالشكل المطلوب ولكنني راهنت عليه .

وأضاف أحمد خالد عنان خلال إستضافته في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي قناة الحياة، والتى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أخذت تفاصيل الشخصية من صديق لي كان يتشابه معها نوعا ما ، فالشخصية عبارة عن شاب غير متعلم ودائما مايشعر بأنه أقل من باقية إخواته الذي منهم الطبيب والمحامى، أي أنهم جميعا أكملوا تعليمهم ووصلوا لأعلي مستوي إلا هو لذلك كان يشعر بالحقد عليهم ، وقد ظهر ذلك في مشهد المواجهة بينهم .

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وأسترسل قائلا ، مشهد المواجهة كان من أهم المشاهد بالنسبة لي وسبب نجاحه بهذا الشكل هي الفنانة ماجدة زكى، فأتذكر أنها قبل المشهد جلست معي وتحدثت عن تفاصيل المشهد وأهميته بالنسبة لى، ووجهتني في كيفية أداءه وكيفية ظهور شكلى، فهي فنانة وإنسانية عظيمة.

يذكر أن أحمد خالد عنان ممثل مصري، مثل للمرة الأولى وهو في عمر 4 سنوات من خلال فيلم (واحد من الناس)، كما شارك بعد ذلك في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها (يوميات ونيس وأحفاده، الخواجة عبد القادر، سرايا عابدين، ذات).