شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تدعو للبقاء بالمنزل فى يوم الصحة العالمى.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى جمهورها رسالة في يوم الصحة العالمى، مشيرة أنه العام الأكثر أهمية على المستويات الصحية على مر العصور، وضرورة حماية من تحبهم بالبقاء في المنزل، خوفا من تفشى فيروس كورونا ةونقل العدوى.

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر:" يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي في السنة الأكثر أهمية على المستويات الصحية في العصور.. كن ممتنًا للصحة التي تتمتع بها وتأكد من الحفاظ عليها وحماية الأشخاص الذين تحبهم من خلال البقاء في المنزل".



إليسا

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا رقصت خلال تواجدها في الاستديو وتسجيلها إحدى أغانيها الجديدة، وسط حالة من البهجة والفرح في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد سواء في مختلف دول العالم، وقالت :"هيدا نحنا بالاستديو، هيدا جوّنا.. ورح نضلّ هيك قد ما مرق علينا إيّام صعبة، و رح نضلّ نغنّي.. كمان و كمان".

وكانت وعدت الفنانة اللبنانية، إليسا جمهورها، بأنها ستطرح أغنية "سنجل" قريبًا، قائلة: "سأطرح أغنية قريبًا، حتى أقرب مما تتخيلون، انتظروا الأيام القليلة المقبلة، وقالت:" سوف أطرح أغنية واحدة قريبًا جدًا، حتى في وقت أقرب مما تتوقعون، لكن لا تستعجلونى، فقط انتظروا التحديثات في الأيام القادمة".

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على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.