شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عن قصة حياة المخترع نيكولا تسلا قادم فى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة IFC للإنتاج، شرائها حقوق الملكية لـ فيلم Tesla، الذى سيدور حول القصة الحقيقية لـ المخترع نيكولا تسلا، وجهوده لبناء نظام كهربائي ثوري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، على أن يقوم الممثل إيثان هوك، بلعب دور المخترع فى العمل الجديد، الذى قام ببطولة عدة أفلام مع الشركة منها "Boyhood" و "Blaze".

ويقوم باخراج العمل الجديد مايكل المريدا، الذى تعاون من قبل مع هوك فى Hamlet، العمل عرض بالفعل فى مهرجان Sundance، على أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم فى 7 أغسطس المقبل، ولم تعلن الشركة عن أى خطط لـ طرحه على أى من شبكات البث، بسبب عدم وجود أى معلومات حول إعادة فتح دور العرض حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وصرح أريانا بوكو ، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الاستحواذ والإنتاج في IFC Films ، في بيان "من دواعي الاحتفال دائمًا أن تعمل IFC Films مع إيثان، ويسعدنا أن نكون شركاء مع الأسطورة مايكل المريدا وبقية فريق الممثلين المذهلين لتقديم هذا الفيلم الفريد، والاستثنائي للجماهير الأمريكية هذا الصيف".

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يتتبع الفيلم علاقة تسلا الخلافية مع زميله المخترع توماس إديسون (كايل ماكلاكلان)، وكذلك الطرق التي تتصادم فيها المثالية العالية مع الصناعة الأمريكية، ومن بين فريق الممثلين أيضًا إيف إيفسون وجيم جافيجان ودوني كيشوارز وريبيكا ديان وجوش هاميلتون ولوسي والترز.

قام بـ إنتاج العمل الجديد مجموعة مختلفة من الشركات، منها Passage Pictures، التى صرحت بـ "يسعدنا التعاون مع شركة IFC، الذين عملوا مع إيثان هوك بنجاح في الماضي، تم كتابة هذا النص قبل 37 عامًا، وبفضل شركات الإنتاج لمختلفة وجميع المشاركين، نحن فخورون بـ طرحه للجماهير خلال هذا الصيف".

تم التفاوض على صفقة الفيلم من قبل Bocco و Cinetic Media من شركة IFC Films ، وشركة Millennium Media نيابة عن صانعي الأفلام، تتعامل ميلينيوم ميديا ​​أيضًا مع المبيعات الأجنبية.