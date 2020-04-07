شكرا لقرائتكم خبر عن At Home With Olaf أول عمل رسوم متحركة من المنزل لـ ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف العمل على الأعمال الفنية حول العالم، بسبب منع التجمعات، لـ وقف انتشار فيروس كورونا، ولذلك تعد الرسوم المتحركة، هى الاختيار الافضل هذه الأيام، ولذلك أعلنت ديزنى عند عرض أول مسلسل أنيمشن قصير، تم العمل عليه من المنزل، وسيبدأ عرض حلقاته خلال الأسبوع الجارى، وسيطرح تحت اسم At Home With Olaf ، وأعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

تم إنشاؤها من قبل Hyrum Osmond، وقام بـ تسجيل صوت أولاف، جوش جاد، وعمل كلاهما على مسلسل الأنيشمن من منازلهما.

وأوضح جاد على تويتر أن جينيفر لي، مديرة ديزني للرسوم المتحركة ومخرجة الجزء الأول، والثانى من سلسلة الأنيمشن Frozen، اتصلت بهن واخبرته بأن الاستديو يعمل على مسلسل أنيمشن جديد، وإذا كان يريد العمل معهم بـ تسجيل الصوت من منزله، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

وعلق جاد "لذا فعلت، لقد كان تحديًا قليلاً لأنني لست جيدًا من الناحية الفنية، والآن نطرح مسلسل أولاف القصير".

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يمكن العثور على المسلسل القصير At Home With Olaf أسبوعيًا، على أى من هذه الحسابات أسبوعيا،joshgad أوDisneyAnimation .

ولإضافة المرح والترفيه على العائلات بسبب فرض الحظر فى معظم الدول حول العالم، طرحت ديزنى فيلم Frozen 2 ، الذى حقق مليار و 45 مليون دولا أمريكى، على شبكة ديزنى بلس، قبل 3 أشهر من موعده الرسمى، حيث وصل فى 15 مارس الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.

وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.