"فلانتينو فين".. شاهد إعلان مسلسل عادل إمام الجديد على قناة mbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لقناة mbc1 بموقع تويتر، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام والمقرر طرحة في رمضان 2020. ويظهر في الإعلان الفنان حمدي الميرغني وبدرية طلبة وسليمان عيد وهم يبحثون عن فلانتينو الشخصية التي يجسدها عادل إمام في المسلسل. وعلقت القناة على الفيديو: " فلانتينو فين، رمضان يجمعنا". مسلسل فلا نتينو من بطولة الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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