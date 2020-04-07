هذه رسالة محمد ممدوح للفنان يحيي الفخراني في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان الكبير يحيي الفخراني يهنئه فيها بعيد ميلاده. وكتب ممدوح: "النهاردة عيد ميلاد الفنان العظيم، اللي كلنا بنتعلم منه الفنان يحيى الفخراني، كل سنة وأنت طيب، وربنا يديك الصحة ويخليك لينا". يُذكر أن الفنان محمد ممدوح أعلن أن الفنان يحيي الفخراني مثله الأعلى في التمثيل، وكشف عن تلقيه مكالمة من الفنان يحيي الفخراني شحعته لخسارة وزنه وخسر بالفعل 16 كيلو بعد تعرضه للانتقادات، بسبب عدم تفسير صوته في شهر رمضان الماضي.

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