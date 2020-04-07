بينها فيلم لـ"توم هانكس".. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص العديد من القنوات الفضائية، على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة الليلة على شبكة "MBC"

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الكوميدي والرومانسي Maid of Honor، إنتاج عام 2008، بطولة باتريك ديمبسي وميشيل موناجان، وإخراج بول وايلاند.

تدور أحداث الفيلم حول شاب مغرم بفتاة مخطوبة، ويحاول الفوز بقلبها فيطلب منها أن يكون وصيفها في حفل زفافها.

وفي تمام الساعة الـ12 ونصف بعد منتصف الليل، تعرض القناة الفيلم الكوميدي The Ugly Truth، إنتاج عام 2009، بطولة كاثرين هيغل، جيرارد بتلر، إخراج روبرت لوكيتيك.

تدور أحداث الفيلم حول منتجة برامج تجد صعوبات في حياتها الرومانسية وتدخل بعد تردد في سلسلة من الاختبارات الصادمة التي يعدها لها مراسل يؤمن بتفوق الرجال على السيدات، وتهدف لإثبات نظرياته المتعلقة بالعلاقات ومساعدتها في العثور على الحب.

mbc action

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وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض قناة "إم بي سي أكشن"، فيلم الجريمة والحركة Patriots Day، إنتاج عام 2016، بطولة مارك والبيرغ، كيفين بيكون، ميشيل موناغان، جي كي سيمونز، وإخراج بيتر بيرغ.

تدور أحداث الفيلم حول واقعة حقيقية، وهي قصة تفجيرا ماراثون بوسطن 2013.

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في تمام الحادية عشرة والنصف، تعرض القناة فيلم الإثارة Sully، إنتاج عام 2016، بطولة توم هانكس، آرون إيكهارت، لورا ليني، آنا غان، أوتوم ريسر، هولت مكالاني و‌جيري فيرارا، إخراج كلينت إيستوود.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية للكابتن سولي سولينبرجر، الذي تمكن من الهبوط بطائرته المعطلة على سطح نهر هدسون من أجل إنقاذ جميع الركاب على متنها، لكن وبينما كان يحصد ثمار المعجزة التي نفذها على نهر هدسون، يهدد تحقيق فتحته الجهات المختصة بتدمير حياته المهنية.

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في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الهندي Dilwale، إنتاج عام 2015، بطولة شاروخ خان، كاجول، فارون داوان، كريتي سانون،من إخراج روهيت شيتي.

تدور قصة الفيلم حول عاشقان يحاولان التغلب على الصراع العنيف بين أسرتيهما.