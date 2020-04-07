خاص| شقيق الملحن خالد عادل يكشف حقيقة مساعدة تامر حسني له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال حسام، شقيق الملحن خالد عادل، إن الفنان تامر حسني لم يتخل عن شقيقه منذ بداية مرضه، بعد ما أصيب بتسمم دموي ومياه على الرئة.

وأضاف حسام في تصريحات لـ"الخليج 365": "الفنان تامر حسني متابع معايا يوميًا، ومعايا خطوة بخطوة، وهو كلمني وقالي شوف عايز تنقله أي مستشفى وأنا هتكفل بكل شيء".

وتابع حسام: "أخويا خالد مش بيتحرك وغير واعي للي بيقوله، وانتهز فرصة خروجي لاني كنت بطمن من الدكتور على حالته، وأخد الموبايل بتاعه وعمل فيديوهات على فيسبوك، واتفاجأت بدا، وإنه بيطلب مساعدة من الفنان تامر حسني، رغم إنه ماسبناش لحظة".

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واستطرد حسام: "أنا مستحت الفيديوهات اللي خالد عملها على حسابه، ونزلت اعتذار للناس، لأنه مش واعي هو بيعمل ايه، وحالته سيئة وبيغيب عن الوعي أحيانا".

وأكمل حسام: "بشكر الفنان تامر حسني وشقيقه على وقفتهم جنبنا في الأزمة دي، وكمان النقابة تواصلت معايا وكانت عايزة تساعدني ولكن أنا بلغتهم إن الفنان تامر حسني مسؤول ومتكفل بعلاج شقيقي خالد".

وكان الملحن خالد عادل نشر مقطعين فيديو، اليوم، يطلب فيهم من أصدقائه أن يساعدوه في محنته، قائلا: "الحقوني يا جماعة، أخواتي وأصحابي أرجوكم ألحقوني، تامر حسني أرجوك ألحقني".